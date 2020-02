Sanremo, Achille Lauro come “San Francesco” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Scalzo, con un mantello nero e con rifiniture in oro: si è presentato così Achille Lauro, al Festival di Sanremo, nella prima serata della 70esima edizione della kermesse. Poi, a metà brano (dal titolo eloquente 'Me ne frego') Lauro si è tolto il mantello ed è rimasto mezzo nudo con un costume da bagno anni venti laminato in oro. Sul palco dell'Ariston Achille Lauro ha interpretato la celebre scena attribuita a Giotto in una delle Storie di San Francesco della Basilica Superiore di Assisi, il momento più rivoluzionario della sua storia, in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà. Lauro ha portato sul palco dell'Ariston una vera e propria rappresentazione teatrale, con la collaborazione di uno dei designer più apprezzati nel mondo, Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci. Il quadro ... ilfogliettone

