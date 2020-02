Sanremo 2020, testi canzoni: «Andromeda» di Elodie (Di martedì 4 febbraio 2020) Elodie Elodie torna dopo tre anni al Festival di Sanremo e lo fa con un brano scritto dal vincitore uscente, Mahmood, insieme al produttore Dardust. Il titolo è emblematico: Andromeda, ispirandosi all’omonima figura mitologica legata con delle catene ad una roccia, parla di una donna forte, piena di contraddizioni, che in amore non vuole soccombere. Nel testo, nel quale figura anche una parolaccia, è citata la cantante Nina Simone. Il brano sarà incluso nel nuovo album “This is Elodie“, già pubblicato in versione digitale e disponibile nei negozi dal 7 febbraio. canzoni Sanremo 2020: il testo di «Andromeda» di A. Mahmoud – D. Faini Ed. Universal Music Publishing Ricordi – Milano Dici sono una grande Stronza che non ci sa fare Una donna poco elegante Tu non lo sai non lo saprai cosa per me è il vero dolore Confondere il tuo ridere per vero amore Una volta ... davidemaggio

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -