Sanremo 2020, Morgan in diretta a Vieni Da Me gela lo studio imitando Junior Cally: “Le violenterei tutte” (Di martedì 4 febbraio 2020) Mancano poche ore alla partenza ufficiale di Sanremo, e, proprio quando sembrava che le polemiche avessero lasciato il posto alla festa, ci ha pensato Morgan a scandalizzare il pubblico in diretta tv, dicendo: “Le violenterei tutte“. Ospite della trasmissione Vieni Da Me, il programma pomeridiano di Caterina Balivo, ha provato a fare il verso a Junior Cally scivolando in provocazioni sessiste: “Io sono un rapper e le violenterei tutte…” Junior Cally, rapper romano mascherato, è stato la pietra dello scandalo di questa edizione del Festival della canzone italiana ancor prima che iniziasse: per via dei versi di sue vecchie canzoni (non quella che presenterà in gara) considerate di incitamento alla violenza contro le donne, è stato attaccato da ogni lato, perfino da Matteo Salvini. L’ultimo è stato l’ex cantante dei Blue Vertigo, che già in ... ilfattoquotidiano

