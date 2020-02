Preziosi: «Cedere il Genoa? Ci fosse interesse farei felice me e i tifosi» (Di martedì 4 febbraio 2020) “Cedere il Genoa? Forse nessuno si accorge che certe società o non sono appetibili o sono appetibili solo in una certa area regionale, al di fuori della quale non c’è interesse. Magari ci fosse interesse, farei felici molti tifosi del Genoa, sarei felice anche io”. Lo ha detto il presidente del Genoa Enrico Preziosi, a margine dell’evento … L'articolo Preziosi: «Cedere il Genoa? Ci fosse interesse farei felice me e i tifosi» calcioefinanza

sportli26181512 : #Governance #Notizie Preziosi: «Cedere il Genoa? Ci fosse interesse farei felice me e i tifosi»: “Cedere il Genoa? … - CalcioFinanza : Preziosi: «Cedere il Genoa? Ci fosse interesse farei felice me e i tifosi» - CarloMartootchy : RT @corradone91: Il #Genoa, dopo aver preso #Masiello, potrebbe clamorosamente cedere Domenico #Criscito. Il Grifone l'ha proposto alla #Fi… -