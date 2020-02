Per Matteo Salvini dopo la sua citofonata al Pilastro non ci sono più spacciatori nel quartiere (Di martedì 4 febbraio 2020) "Mi hanno detto 'grazie Matteo' e io dico grazie a voi. Mi è costato polemiche, minacce, denunce, insulti, ma se la mia presenza e il vostro coraggio hanno allontanato, magari per qualche giorno, magari per qualche settimana, gli spacciatori di droga e di morte da quei palazzi, da quei portici, da quei giardinetti, da quel quartiere, sono contento". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha difeso la vicenda più controversa della campagna elettorale in Emilia Romagna: il blitz al citofono di una famiglia tunisina nella periferia bolognese. fanpage

