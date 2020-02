Omofobia | Ekdal Samp | «Molti calciatori gay vivono nella paura»

Omofobia - M5s : “Con lo sport si può battere”. Albin Ekdal chiede ai giocatori gay di fare coming out : Al convegno 'sport vs Omofobia, una partita da vincere', organizzato al Parlamento Ue, il giocatore della Sampdoria Albin Ekdal, ha lanciato un video-denuncia in cui invita gli sportivi gay a fare coming out. "Auspichiamo che anche il mondo dello sport possa recitare un ruolo da protagonista nella battaglia contro l’Omofobia", ha detto l'eurodeputata M5s Beghin.Continua a leggere