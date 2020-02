Moggi: “La Juve dà fastidio, mettere in mezzo gli arbitri è tipico di chi perde” (Di martedì 4 febbraio 2020) Un altro intervento importante relativo alle polemiche post Juventus-Fiorentina. E’ quello di Luciano Moggi, ex DG della Vecchia Signora che ha parlato a ‘Radio Bianconera’ analizzando la gara dello Stadium, gli episodi del rigore e le affermazione del patron viola Commisso. Lapo Elkann: “Caro Commisso le auguro ogni bene e quando vuole le offro una fiorentina cotta” Paolo Bonolis al veleno: “Juve ogni anno è così, errori sempre in una direzione. Il rigore? Lo voleva dare per forza” “Ho sentito le polemiche da parte del presidente della Fiorentina e la risposta di Nedved, mi hanno anche mandato su whatsapp una foto mia con i capelli di Pavel. La Juve quando vince dà fastidio, siccome vince dà una vita è una vita che dà fastidio. mettere in mezzo gli arbitri è tipico di chi perde”, ha detto.L'articolo Moggi: “La Juve dà fastidio, mettere ... calcioweb.eu

