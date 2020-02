Lutto nel mondo del calcio, addio ad un ex terzino di Juventus e Nazionale [NOME] (Di martedì 4 febbraio 2020) Il mondo del calcio piange la scomparsa di Benito Sarti, ex difensore che ha vestito le maglie di Padova, Sampdoria e Juventus. Proprio con i bianconeri raggiunse l’apice della carriera. Aveva 83 anni e giocò anche 6 partite con la maglia della Nazionale italiana. Fece parte di una straordinaria Juve, quella che raccolse successi in serie con Boniperti, Charles e Sivori. Per lui in tutto con i bianconeri 252 presenze. Sarti, impiegato da terzino e centromediano, vinse tre scudetti e tre Coppe Italia, oltre ad una Coppe delle Alpi. Paolo Bonolis al veleno: “Juve ogni anno è così, errori sempre in una direzione. Il rigore? Lo voleva dare per forza”L'articolo Lutto nel mondo del calcio, addio ad un ex terzino di Juventus e Nazionale NOME calcioWeb. calcioweb.eu

