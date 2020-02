Luca Zaia: dai bambini non vaccinati in classe ai bambini dalla Cina fuori dalle scuole (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Presidente del Veneto Luca Zaia è fatto così: tre giorni fa assicurava che «tutte le persone tornate dalla Cina che non abbiano sintomi possono frequentare le nostre scuole o i nostri posti di lavoro», ieri ha annunciato di aver scritto una lettera al ministro della Salute assieme ai presidenti di Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e provincia di Trento per chiedere che gli alunni tornati dalla Cina venissero tenuti fuori dalle scuole per 14 giorni per paura di un eventuale contagio da coronavirus 2019-nCoV. Quando Zaia difendeva il diritto di fare entrare i figli dei free-vax in classe Fino a qui niente di eccezionale. Il Ministero della Salute in una circolare diramata nei giorni scorsi agli uffici scolastici regionali ha fatto sapere che non c’è alcuna necessità di mettere “in quarantena” gli studenti che sono rientrati dalla Cina. Anche perché ad un mese dalla ... nextquotidiano

