L’origine del casino che i Democrats hanno combinato in Iowa è un’app non testata (Di martedì 4 febbraio 2020) Potrebbe esserci una applicazione utilizzata per il voto in Iowa alla base del fallimento del caucus democratico del 3 febbraio nello Stato dal quale, tradizionalmente, sono partite le primarie del partito democratico. Secondo alcune fonti che hanno parlato con il New York Times, chiedendo di restare anonime perché non autorizzate a dare informazioni, l’app utilizzata per organizzare la votazione del caucus in Iowa non era stata adeguatamente testata su una base più ampia come può essere quella di uno stato USA. LEGGI ANCHE > La figuraccia dei democratici in Iowa che sta facendo ringalluzzire Trump App Iowa, l’origine del problema alle primarie democratiche Inoltre, sempre la stessa fonte ha affermato che l’apparato democratico avrebbe preferito l’utilizzo di questa applicazione a un’altra che era stata proposta e che si basava sul voto telefonico da ... giornalettismo

