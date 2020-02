Juventus, Bernardeschi: «Barcellona? Sono già in un top club» (Di martedì 4 febbraio 2020) Bernardeschi: «Barcellona? Un orgoglio, ma Sono già in un top club». Le parole del numero 33 della Juventus a Nike X School A Milano, in occasione dell’evento Nike X School, Federico Bernardeschi ha parlato anche delle tante voci di mercato di cui è stato al centro in questi mesi. «È normale che quando top club come il Barcellona ti cercano sia motivo di orgoglio, ma io faccio già parte di un top club», ha detto l’attaccante della Juventus. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

GoalItalia : Bernardeschi conferma il cambio di ruolo: 'Ne avevamo parlato con Sarri a inizio anno' ?? - tuttosport : #Bernardeschi: 'La #Juve cresce. Giocherò da mezzala' ?? - romeoagresti : #Juventus: #Bernardeschi resta fino a giugno. Verrà valutato nel ruolo di mezz’ala, dopodiché si deciderà il suo fu… -