Istat, a gennaio inflazione a 0,6%

inflazione a gennaio sale a 0,6%, da 0,5% di dicembre 2019, in lieve accelerazione. inflazione di fondo a 0,8%; su base mensile prezzi a +0,2%. E per il 2020 al paniere si aggiungono auto elettriche e ibride, i monopattini elettrici, il sushi take-away e il food delivery con i rider. Tra le novità anche servizio di barba e baffi e trattamenti estetici per uomo. L'Istat ha poi incluso apparecchi acustici, applicazione dello smalto semipermanente e lavastira camicie. Nessun prodotto esce dal paniere, che segna a gennaio +0,9%.(Di martedì 4 febbraio 2020)

