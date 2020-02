Il Giornale: arbitri e dirigenti dovrebbero costringersi a qualche silenzio in più e a qualche errore in meno (Di martedì 4 febbraio 2020) Su Il Giornale, Riccardo Signori scrive delle polemiche tra Commisso e Nedved post Juventus-Fiorentina. Le polemiche dei presidenti non sono una novità, scrive. “Non potendosela prendere con se stessi, si dilettano contro arbitri e allenatori. I giocatori quasi sempre stranamente esenti”. A volte portano danni “Talvolta sono danni più che soluzioni: De Laurentiis insegna”. Poi ci si chiede perché nel mondo del pallone ci sia violenza. Signori ricorda quanto accaduto 15 giorni fa in Coppa Italia, dopo la partita tra Fiorentina e Atalanta (che sabato andrà in scena in campionato). quando Gasperini uscì dal campo imbufalito. Domenica è toccato a Commisso, che si è detto disgustato per l’arbitraggio contro la Juventus. “Non è la prima volta che Commisso entra in polemica (vedi appunto il capitolo Atalanta). I padroni statunitensi in Italia hanno ripetuto ... ilnapolista

