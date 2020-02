Giulia De Lellis Instagram, curve strizzate nel micro completino intimo: «Pazzesca!» (Di martedì 4 febbraio 2020) Giulia De Lellis ha conquistato il cuore degli italiani con la sua partecipazione come corteggiatrice a Uomini e Donne. Dopo quell’avventura è entrata nella casa più spiata d’Italia come concorrente del Grande Fratello Vip. Ora, l’ex gieffina è anche una nota influencer. Il profilo Instagram di Giulia De Lellis è seguito da oltre 4 milioni di followers, che ogni giorno seguono le sue mille avventure. Poche ore fa ha postato una sua foto in intimo da far girare la testa. Il suo fisico è talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. Il post è stato bombardato di like e commenti, impossibile resistere a tanto splendore. Leggi anche –> Giulia De Lellis Instagram, “bollente” alle terme senza reggiseno: «Che curve!» Giulia De Lellis Instagram: curve strizzate nel micro completino intimo Questa volta Giulia De Lellis sul suo profilo social si è davvero superata. ... urbanpost

Isabell57293618 : Il rapporto tra Paola e Denver mi ricorda troppo quello tra Giulia De Lellis ed Ignazio Moser #gfvip - PiramideRossa : RT @OreNoYumeNiNaru: - In Italia, Tolo Tolo incassa più di Joker in appena 5 giorni - In Italia, Elite è più vista di When They See Us - In… -