FREDDO in arrivo imminente, sbalzo shock. TEMPERATURE, crollo in picchiata (Di martedì 4 febbraio 2020) Siamo nell'imminenza di un ribaltone meteo, dopo un avvio di febbraio davvero anomalo. La presenza di un potente anticiclone caldo ha determinato un'impennata termica che proprio in quest'inizio di settimana hanno raggiunto valori da record sulle Alpi, ma anche in Piemonte, compresa Torino, e in Sardegna. La fase del caldo anomalo si va esaurendo e la bolla d'aria calda sub-tropicale, in seno all'anticiclone, verrà spazzata via in men che non si dica dall'intrusione di correnti settentrionali di lontana origine polare, che si accingono a portare un repentino crollo termico dalla sera di martedì. In virtù dell'eccezionalità del caldo preesistente, il calo termico sarà davvero corposo in molte zone d'Italia dove si perderanno anche fino a 10-12 gradi rispetto all'avvio di settimana. In alcune zone la colonnina di mercurio crollerà anche di 15 gradi ed oltre. La ... meteogiornale

