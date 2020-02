Festival di Sanremo 2020, Diodato sul palco dell’Ariston ‘contro’ la ex fidanzata Levante (Di martedì 4 febbraio 2020) Diodato, vero nome Antonio Diodato, presenta in gara al Festival di Sanremo il brano “Fai rumore”, mentre per la serata evento per celebrare i 70 anni della kermesse si cimenterà con la hit di Adriano Celentano “24mila baci”, assieme a Nina Zilli. Diodato si ritrova sul palco del Teatro Ariston contro l’ex fidanzata Levante, presente con il brano “Tikibombom”. L’artista esordisce nel 2013 con il suo primo album di inediti “E forse sono pazzo”. La rivisitazione del brano “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De André entra a far parte della colonna sonora del film di Daniele Luchetti “Anni felici”, presentato al Festival del cinema di Toronto. Nel febbraio 2014 Diodato partecipa al suo primo Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con la canzone “Babilonia” qualificandosi al secondo posto. Nello stesso anno è ospite fisso nella trasmissione “Che ... ilfattoquotidiano

tvsorrisi : ???????????????? ?? ??PAPAPAPPAPAPARA ?? ??PAPAPAPPAPAPARA ?? ??PAPAPAPPAPAPARA ?? ??PA RA RAAAAAAAA ?? ??… - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… - Tg1Raiofficial : Vigilia di @SanremoRai ed é già @Fiorello show. A #Sanremo é tutto pronto per il via domani sera del 70esimo… -