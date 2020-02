CorSport: Samp-Napoli è una nottata stilisticamente esaltante (Di martedì 4 febbraio 2020) Sampdoria-Napoli regala un calcio “abbagliante sino allo stordimento, meraviglioso e affascinante”, scrive il Corriere dello Sport. Una serata di emozioni, con 6 gol, due pali “e capolavori che restano incollati alla carne”. “È una nottata stilisticamente esaltante, con un calcio che rapisce nei primi venti minuti del Napoli e negli altri venticinque della Samp”. Ad inizio partita il Napoli “è esagerato per autorevolezza e la Samp che riemerge è la rappresentazione di chi ha scelto di vivere come sa fare Ranieri, a testa alta. C’è dentro una partita ciò che si chiede al calcio e sono emozioni che scuotono”. Quando la Samp sembra essersi impadronita della partita, raggiungendo il pareggio, Gattuso mette dentro Mertens e Politano “e dal nulla, in una verticalizzazione improvvisa, scorge la favola con il 3-2 di Demme che sembra un affare di cuore come il 4-2 di Mertens, sempre più vicino ... ilnapolista

