Coronavirus Roma, a Fiumicino controllo febbre su tutti i passeggeri in arrivo (Di martedì 4 febbraio 2020) Aumentano le misure di sicurezza sanitaria in relazione alla diffusione del Coronavirus. All'aeroporto di Fiumicino sono stati infatti installati termoscanner in tutti i terminal dello scalo Romano, anche nell'area degli arrivi dei voli nazionali. Stando a quanto si apprende, in tutto l'aeroporto ci sono undici apparecchi per rilevare la temperatura corporea. fanpage

