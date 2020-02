Ciclismo, Jakob Fuglsang ed il dottor Michele Ferrari smentiscono di aver avuto contatti (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo quanto scritto dal sito danese politiken.dk, secondo cui ci sarebbe anche il nome di Jakob Fuglsang tra quelli dei ciclisti che avrebbero avuto contatti con il dottor Michele Ferrari, travolto da uno scandalo doping, non si sono fatte attendere le risposte dei due diretti interessati. Così su Instagram il danese Jakob Fuglsang: “Dichiarazione. Smentisco di aver incontrato il dottor Ferrari. Non sono a conoscenza di alcun rapporto e posso confermare che nessuna procedura è stata aperta nei miei confronti dalle autorità antidoping competenti. Perciò non ho alcuna risposta da dare. Sono estremamente preoccupato che tali voci possano essere diffuse a mezzo stampa“. Sul sito 53×12.com risponde invece il dottor Michele Ferrari: “Mi vedo costretto, mio malgrado, a smentire l’ennesima bufala mediatica che mi riguarda. Al “Secret Report” del giornale ... oasport

