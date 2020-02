Chiara Ferragni chiede un privée in pizzeria, il pizzaiolo la rifiuta: «Per noi i clienti sono tutti uguali» (Di martedì 4 febbraio 2020) A Chiara Ferragni sarebbe stato rifiutato un privée in una pizzeria. L’episodio è stato raccontato sui social da Francesco Martucci, il proprietario di “I Masanielli” di Caserta, che ha riportato la telefonata avvenuta con la influencer più famosa d’Italia. «Chiara Ferragni: Buona sera vorrei prenotare un tavolo da lei, ha un Privee? Io: No Chiara non abbiamo privee». Il pizzaiolo ha poi concluso: «Per noi i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo». Lo scambio di battute ha suscitato commenti dal tono differente. Su Facebook c’è chi plaude alla risposta del pizzaiolo e chi – al contrario – trova comprensibile la richiesta della Ferragni, che vorrebbe poter gustare la sua pizza in tranquillità. Infine, c’è anche chi non crede affatto che la telefonata sia avvenuta, poiché Chiara vrebbe dovuto prendere un aereo per Los Angeles ... newscronaca.myblog

