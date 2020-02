Chiara Ferragni chiede un privé in pizzeria, il proprietario la blasta: “Per me i clienti sono uguali” (Di martedì 4 febbraio 2020) Chiara Ferragni in pizzeria chiede il privé, ma il proprietario la blasta Ferragni in pizzeria: storia di una richiesta non apprezzata. È successo a Caserta dove l’influencer vuole prenotare un tavolo privato. “Ha un privé?”, domanda Chiara Ferragni. Pronta la risposta del proprietario: “No, per noi i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo”. A raccontare l’episodio su Facebook è il titolare del locale, che ha involontariamente scatenato una polemica social. Sotto al post, i commenti hanno criticato la fashion blogger, reputando la sua richiesta troppo snob. Qualcuno è più sobrio, altri l’attaccano con maggiore violenza, tanto da costringere il proprietario Martucci a una rettifica, sempre a mezzo social. Su Chiara Ferragni e la richiesta in pizzeria “si è alzato un polverone che praticamente non esiste”, dice in un altro messaggio apparso su Facebook. “Io ero ... tpi

