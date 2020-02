Burrasca di vento sulle Alpi: picchi di 200 km/h tra Piemonte e Valle d’Aosta (Di martedì 4 febbraio 2020) Tra Piemonte e Valle d’Aosta all’alba le forti raffiche di vento hanno fatto registrare picchi di 200 km/h: record nel Gran Paradiso, alla Gran Vaudala, 3272 metri di altitudine nelle Alpi Graie, dove l’anemometro di Arpa ha registrato 199,8 km/h. Sul monte Fraiteve, tra Sestriere e Cesana, rilevati 151 km/h, in Valle di Susa 126 km/h a Giaglione (Torino), nel Verbano-Cusio-Ossola 91.8 km/h sul Mottarone. Burrasca anche nel Cuneese, con 106 km/h al Colle della Lombarda.L'articolo Burrasca di vento sulle Alpi: picchi di 200 km/h tra Piemonte e Valle d’Aosta Meteo Web. meteoweb.eu

GenovaOn : Meteo in Liguria, arriva il vento di burrasca forte: attese raffiche a 100 km/h - glaurung62 : RT @ProtCivileGE: Comune di Genova – Protezione Civile informa: AVVISO PER VENTO DI BURRASCA FORTE?? per domani, mercoledì 05 febbraio 2020… - AlbengaCorsara : Meteo Liguria, mercoledì vento di burrasca forte su tutta la regione -