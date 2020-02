Alberto Urso a Sanremo 2020: “Maria De Filippi mi ha dato un consiglio” (Di martedì 4 febbraio 2020) Alberto Urso rivela in un’intervista quale consiglio le ha dato Maria De Filippi dopo la proposta di concorrere a Sanremo 2020 Da Amici 18 (vinto in finale contro Giordana Angi) a Sanremo 2020, tutto scorre velocissimo per Alberto Urso, tra i 24 Big in gara nella settantesima edizione del Festival. Il tenore, seguito durante l’esperienza nella scuola da Vittorio Grigolo, ha ammesso fra le pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che calcare il prestigioso teatro Ariston ad appena 22 anni costituisce un immenso privilegio. Il brano portato, “Il sole ad Est”, mischierà pop e lirica, due generi tra cui l’artista spazia benissimo. Mondi apparentemente distanti, praticamente paralleli stando all’opinione dei puristi. Ed è questo l’obiettivo di Alberto Urso: aprire gli occhi. I due stili – racconta nel corso dell’intervista – si possono unire. Del resto, la lirica, spesso posta in ... kontrokultura

