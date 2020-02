Agcom, approvate Linee-Guida per la vendita dei diritti Serie A 2021 - 2024 (Di martedì 4 febbraio 2020) Con Delibera n. 26/20/CONS (Allegato A) l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato le Linee-Guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n.9.Il testo definitivo delle Linee Guida sottoposto dalla... digital-news

Agcom approvate Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Agcom approvate