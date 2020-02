Tennis, Ranking ATP (3 Febbraio): Djokovic scavalca Nadal e torna n. 1, Berrettini nella top-10 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Si è da poco concluso il primo Slam della stagione che ha ridisegnato il Ranking ATP. La vittoria degli Australian Open ha consentito a Novak Djokovic (9720) di scavalcare in testa alla classifica mondiale Rafael Nadal (9395). L’altro finalista del torneo di Melbourne Dominic Thiem (7045) ha scalato una posizione attestandosi al quarto posto davanti a Daniil Medvedev (5960) e ad un passo da Roger Federer (7130). A completare la top-10 il greco Stefanos Tsitsipas (4745), il tedesco Alexander Zverev (3885), l’italiano Matteo Berrettini (2905), il francese Gael Monfils (2700) e la new entry il belga David Goffin (2555). Ranking ATP – TOP-10 1 Novak Djokovic (Serbia) 9720 2 Rafael Nadal (Spagna) 9395 3 Roger Federer (Svizzera) 6590 4 Dominik Thiem (Austria) 7045 5 Daniil Medvedev (Russia) 5960 6 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4745 7 Alexander Zverev (Germania) 3885 8 Matteo Berrettini ... oasport

SuperTennisTv : 1?7? titoli Slam e di nuovo in vetta al ranking #ATP! @DjokerNole #tennis #AusOpen #AO2020 - TennisWorldit : Ranking Atp - Wta 03/02/2020: Djokovic torna n 1, Thiem a un soffio da Federer - Tennis_Ita : Djokovic si riprende il n.1, Kenin in top ten: come cambiano le classifiche -