Stangata per gli italiani, è colpa del digitale terrestre (Di lunedì 3 febbraio 2020) È già in atto la sostituzione del digitale terrestre, il nuovo standard Dvb-T2 sarà presto di obbligo in tutte le case. Gli italiani sono vincolati a pagare se in possesso di televisori arretrati comprati prima del 2017. Dal 1° gennaio 2017 è d’obbligo vendere televisori con le nuove tecnologie già incorporate. La denuncia del Codacons Il Codacons denuncia con una stima effettuata che: “Circa 10 milioni di televisori attualmente presenti nelle case degli italiani risulteranno obsoleti” I consumatori non saranno in grado di ricevere il nuovo segnale se non faranno ricorso a una scelta non poco economica. Si è dovuti a far fronte alla spesa di un nuovo televisore o all’acquisto di un apposito decoder. Il paese è destinato ad una Stangata per la spesa obbligatoria il cui prezzo varia dai 30 ai 250 euro. italiani sostenuti economicamente con il “Bonus TV” Questo ... thesocialpost

