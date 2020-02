Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali: mossa a sorpresa di Gattuso (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSi chiude al Luigi Ferraris di Genova la 22esima giornata di Serie A con il Monday Night tra Sampdoria e Napoli. Rino Gattuso in settimana ha riabbracciato Kalidou Koulibaly e Dries Mertens che si rivedono nella lista dei convocati, mentre non ce l’ha fatta Fabian Ruiz fermo ai box per un attacco influenzale. Sono da poco ufficiali le formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto. Ecco le scelte degli allenatori. Le formazioni ufficiali: Sampdoria – Napoli – Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso. L'articolo Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali: mossa a sorpresa di Gattuso proviene da Anteprima24.it. anteprima24

SuperSportTV : ?? Sassuolo ?? ?? Lazio ?? ?? Udinese ???? ?? Sampdoria ?? ?? Cagliari ?????? ?? Roma ?? ?? Parma ???? ?? Napoli ?? ?? Fiore… - GoalItalia : #SampNapoli può rilanciare gli azzurri in chiave Champions ???? - sscnapoli : ?? #SampdoriaNapoli informazioni per la vendita biglietti settore ospiti ???? -