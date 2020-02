Renzi, la controreplica a Bonafede: "Sulla prescrizione non sono io che minaccio" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Botta, risposta e contro-risposta. Matteo Renzi questa mattina è stato ospite de 'L'aria che tira' sul La7, dove ha nuovamente parlato della riforma della prescrizione entrata in vigore dal primo di gennaio. Ieri, chiudendo la prima Assemblea nazionale di Italia Viva, Renzi ha lanciato un avvertimento al Ministro della Giustizia: "A Bonafede dico fermati finché sei in tempo perché in Parlamento votiamo contro la follia Sulla prescrizione. Patti chiari amicizia lunga: non dite che non ve lo avevamo detto e senza di noi non avete i numeri al Senato e forse neanche alla Camera, rifletteteci bene". prescrizione, Renzi: "Bonafede, fermati finché sei in tempo. Non hai i numeri, noi votiamo contro!" Matteo Renzi attacca direttamente il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sul tema della prescrizione avvertendolo che Italia Viva voterà ... blogo

