Primafestival 2020: non ci siamo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Primafestival 2020 Artisti che, per cinque giorni, diventano idoli. Telecamere ovunque. Selfisti anonimi pronti all’agguato, gasati al massimo per il solo fatto di essere lì, all’ombra dell’Ariston. Avete presente il festoso brio che si respira attorno a Festival di Sanremo? Ecco: al Primafestival non lo troverete. L’appuntamento di Rai1 che anticipa e precede la messa in onda della kermesse non riesce a lasciare il segno e, anche quest’anno, spreca l’occasione. E pensare che il potenziale del programmino è davvero enorme. Come sempre, infatti, l’interesse del pubblico per la rassegna canora è elevato e non c’è da stupirsi del fatto che – nonostante i contenuti siano mediocri – la trasmissione stia registrando ascolti positivi. La conduzione, affidata ad Ema Stokholma, resta un mistero: la disc jockey marsigliese sembra mancare ... davidemaggio

