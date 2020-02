Polemiche Juve-Fiorentina, anche Sebastian Frey contro Nedved: la frase che fa discutere [FOTO] (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ieri all’ora di pranzo si è giocato l’anticipo tra Juventus e Fiorentina. Ma, quasi 24 ore dopo il calcio d’inizio, se ne parla ancora. Della partita? No, delle Polemiche che ne sono seguite. Non solo gli sfoghi di Commisso, le frecciate di Nedved e i veleni social di Ceccherini. Rigore Juventus: “ora l’arbitro dovrebbe distribuire cioccolatini”, è caos Spunta, infatti, un altro tweet che fa discutere. E’ quello di Sebastian Frey, ex portiere della Fiorentina che tante gare ha giocato in passato contro i bianconeri. L’ex estremo difensore ha ripostato il tweet del giornalista Sandro Piccinini che sempre ieri aveva alzato un bel polverone. “Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose ... calcioweb.eu

