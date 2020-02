“L’amore non finisce oggi”. Lutto per Ambra Angiolini: l’attrice straziata dal dolore per la terribile perdita (Di lunedì 3 febbraio 2020) Lutto per Ambra Angiolini: la bella attrice affida tutto il suo dolore ai social. Ambra Angiolini, pur essendo una star, non è solita condividere troppo della sua vita privata sui social. Ma stavolta il dolore era troppo grande e la Angiolini non ha potuto non condividerlo con i suoi fan. Ma cosa è successo ad Ambra? Ha dovuto dire addio al suo cane. Purtroppo il suo pastore tedesco è morto e Ambra ha deciso di dare la triste notizia su Instagram postando una foto del figlio che accarezza il cane. La didascalia è la seguente: “Ciao super cane… l’amore per fortuna non finisce oggi… e neanche tu #ulan @”. Un cane è come un membro della famiglia e dirgli addio è sempre difficile, specie se si sono condivisi con lui tanti momenti. Per Ambra il dolore per la perdita del suo amico a quattro zampe è enorme. Così, anche se di solito non condivide certe cose sui social, stavolta non ... caffeinamagazine

