Inter-Milan in tv e streaming: orario, data, programma derby Serie A 2020 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Domenica 9 febbraio alle 20.45 San Siro sarà teatro del derby della Madonnina tra Inter e Milan, valido per la 23ma giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Alla Scala del calcio si prevede un grande spettacolo e le motivazioni di entrambe le compagini sono molto elevata. La Beneamata, reduce dal successo esterno contro l’Udinese, vuol dare continuità ai propri risultati e tenere il passo della Juventus capolista, distante tre lunghezze, tenendo in grande considerazione però la Lazio di Simone Inzaghi, autentica sorpresa di questo campionato. Antonio Conte punterà gran parte delle proprie fiches sulle qualità del proprio attacco e in particolare sul belga Romelu Lukaku, a segno alla Dacia Arena e con 16 gol all’attivo fino ad ora. Interessante capire poi come la formazione Interista saprà assorbire i tanti nuovi arrivi del marcato di gennaio: uno su tutti il ... oasport

SkySport : ???? #SerieAFemminile – 14^ giornata ?? #Milan ?? #Inter 2-1 ? #Bartonova (51’) ? #Thorvaldsdottir (66’) ? #Giacinti (7… - Inter_Women : ?? | FINALE Triplice fischio a Monza: #MilanInter 2?-1? Non basta il gol di #Bartonova, Thorvaldsdottir e Giacint… - Inter_Women : ?? | FORMAZIONI Le scelte di Maurizio Ganz e Attilio Sorbi per il #DerbyMilano ?? -