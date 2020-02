Imprese: Fondosviluppo stanzia 1 mln per cooperative comunità E. Romagna (2) (Di lunedì 3 febbraio 2020) (Adnkronos) – Tali cooperative, attraverso le molteplici attività, devono perseguire la finalità comunitaria anche tramite la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale, delle tradizioni, dei saperi e delle eccellenze agroalimentari. Le candidature dovranno essere consegnate entro il 31 maggio 2020. Il bando è disponibile sul sito www.Fondosviluppo.it insieme al regolamento e alla modulistica per la presentazione delle domande.Nel corso del primo bando del 2018, erano state finanziate da Fondosviluppo 7 cooperative di comunità presenti in Emilia-Romagna (di cui 5 neocostituite) per un ammontare complessivo di 166.000 euro tra contributi diretti e agevolazioni per finanziamenti bancari.“Il movimento cooperativo continua a fare la sua parte investendo risorse proprie per promuovere Imprese finalizzate alla salvaguardia dei territori ‘ conclude Milza -. Ci ... calcioweb.eu

