Il coronavirus genera più ignoranza che malattie: giovane costretta a scendere da un autobus perché cinese (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una giovane cinese che da Cuneo stava viaggiando a bordo di un autobus verso Torino è stata fatta sentire a disagio e non gradita sul mezzo, tanto da spingerla a scendere a terra. La ragazza, che ha quanto pare non parla bene l’italiano, non ha sporto denuncia ma ha riferito l’accaduto alla comunità cinese di Torino. Il fatto, avvenuto nei giorni scorsi, è emerso oggi durante il pranzo della sindaca Chiara Appendino in un ristorante cinese di Torino. “Mi è stato evidenziato il caso di una ragazza che è stata fatta sentire persona non gradita e spinta a scendere da un autobus – afferma la sindaca Appendino -. Ma a Torino non abbiamo avuto altri episodi di razzismo e di questo voglio ringraziare i torinesi. Questa attenzione che oggi noi stiamo richiamando in realtà c’è già“. Cecilia Fabiano/LaPresse “A Torino – ha ribadito la prima ... meteoweb.eu

rtl1025 : ?? 'Caso sospetto di #coronavirus a #Pistoia. Notizia che non andrebbe data, è solo signora cinese che ha sindrome r… - emme_sette : Il sonno della ragione genera mostri. [Francisco Goya] #coronavirus - Dagherrotipo1 : LA NAUSEA che genera questo omuncolo è pari solo ... alla nausea che mi suscita un vetero-fascista di merda. Coron… -