Emilia Romagna, un modello per l'Europa (Di lunedì 3 febbraio 2020) A distanza di qualche giorno dall’esito delle elezioni regionali in Emilia Romagna è bene ritornare su questo tema per riprendere alcuni argomenti e per introdurne altri che dimostrano come una delle Regioni più avanzate d’Europa sotto ogni profilo abbia piena consapevolezza che il progresso e lo sviluppo umano vanno costruiti con innovazione, istruzione,intraprendenza (3I) e non con sgangherate promesse autarchiche. Il successo di Stefano Bonaccini è quello di una persona competente e concreta che prosegue una costruzione regionale costante fondata su un tessuto socio-economico e civile forte.Un Regione ai vertici europeiNei giorni scorsi Marco Fortis con articoli su vari quotidiani ha spiegato sulla base di dati inconfutabili che l’Emilia Romagna è una eccellenza europea oggi alla guida del triangolo delle 3I che - con Lombardia e Veneto - ... huffingtonpost

