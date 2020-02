Djokovic: “Da piccolo non avevo nemmeno pane e acqua, è il segreto della mia fame” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il segreto del suo successo non è il dolce stil tennis di Federer, né l’agonismo imperiale di Nadal. Il segreto di Novak Djokovic è la fame, e la sete. Letteralmente tramutatasi in retorica del sacrificio nel corso di una delle carriere più vincenti dello sport, ma cominciata con l’embargo in Serbia. Nole l’ha ricordato in una intervista alla BBC, all’indomani della vittoria del suo ottavo Australian Open. “Vengo letteralmente dal nulla e da un’infanzia in vissuta in circostanze particolarmente difficili assieme alla mia famiglia. E’ da lì che trovo la mia marcia in più”. Djokovic ha vinto a 32 anni il suo diciassettesimo Grande Slam battendo Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 nella finale di Melbourne, l’ennesima conquistata di pure attitudine. “Sono cresciuto in Serbia in un momento difficile, c’era l’embargo. Facevamo le ... ilnapolista

