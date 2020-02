Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: così ci siamo innamorati (Di lunedì 3 febbraio 2020) Belli, famosi, giovani e innamorati: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno vivendo la loro prima esperienza da conduttori televisivi con Ex on the beach Italia, in onda ogni mercoledì su MTV. Nella nostra intervista ci hanno raccontato della loro nuova avventura con il dating show che è già un enorme successo social. Ci hanno svelato che cosa li attrae l’uno dell’altra e soprattutto hanno chiarito che per il momento non si sposeranno. Ci parlate della vostra nuova avventura professionale, Ex on the beach Italia? Ignazio: Abbiamo colto al volo questa occasione che ci è sembrata un ottimo trampolino di lancio nell’ambito della conduzione. È da tanto che l’aspettavano e speravamo in un’opportunità simile. Ed è arrivata da un’emittente, Mtv, molto vicina al nostro stile di vita, giovane e ironico. È stata un’esperienza molto divertente che ... dilei

