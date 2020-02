Cane si rifiuta di allontanarsi dal pozzo fino a quando non scoprono il triste motivo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Questa è la storia di un giovane, il cui nome non è stato svelato, che ha incontrato per strada un dolce cucciolo bianco. Era troppo piccolo per stare lì tutto solo, ma il piccolino sembrava sano, pulito, in ottime condizioni, non sembrava proprio un Cane da strada. Non ne voleva sapere di allontanarsi dal coperchio di un pozzo. Poi ha scoperto il triste motivo della sua storia. Il giovane non riusciva a capire per quale motivo il cucciolo fosse in strada. Non era un post adatto a lui. La sua famiglia forse lo aveva perso e lo stava cercando, perché si capiva alla perfezione che non era un Cane randagio: era troppo sano, troppo pulito, troppo abituato alla compagnia dell’essere umano. Ovviamente si avvicinò subito al cucciolo per cercare di aiutarlo. Ritornato il giorno seguente, lo vide sempre nello stesso posto. Era strano. Si disse che se fosse passato di lì una terza volta e ... bigodino

