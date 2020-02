Brignone & Co: ecco le magnifiche sei dello sci azzurro femminile (Di lunedì 3 febbraio 2020) Che stagione straordinaria quella dello sci alpino femminile italiano. Sulla pista di Roza Chutor, a Sochi, è arrivata un’altra doppietta, con Federica Brignone a vincere il super-G davanti a Sofia Goggia. In totale sono sette le vittorie per l’Italia (nessuna nazione ha fatto meglio in stagione), venti i podi, su cui sono salite sei atlete azzurre diverse. Nessuna nazione ha fatto meglio, finora, in nessuna di queste voci. È una nuova valanga rosa, che porta i nomi e i volti di sei ragazze straordinarie. ecco chi sono. Federica Brignone La mamma se l’è già lasciata alle spalle, ora punta a Deborah Compagnoni, che ha 2 vittorie e 8 podi in più di lei. Federica Brignone, classe 1990, sta vivendo la sua stagione migliore, in lotta con Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova per la Coppa del Mondo generale e in testa in tre classifiche di specialità (combinata, gigante e ... vanityfair

