Beautiful, Il Segreto, Una Vita: ecco cosa succede lunedì 3 febbraio 2020 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sta per cominciare una nuova settimana in compagnia di Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le tre soap di successo di Canale 5. Vediamo insieme che cosa succederà quest’oggi, lunedì 3 febbraio 2020. Beautiful, news: Zoe sospetta sul conto di Flo e Reese Alla Forrester Creations, tutti si sono stretti attorno a Steffy (Jacqueline McInnes Wood), che ha finalmente adottato la piccola “Phoebe”, ovviamente ignara del fatto che la bambina è Beth, la figlia di Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle). Quest’ultima, nonostante il dolore per il lutto, ha deciso di unirsi ai festeggiamenti. Quest’oggi, a partire dalle 13.40, Liam parlerà a cuore aperto con Hope e le dirà di sentirsi in colpa per non esserle stato accanto durante i momenti del tragico parto a Catalina; i due si convinceranno dunque dell’idea che “Phoebe” sia entrata nelle loro vite ... tvsoap

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cosa succede sabato 1 e domenica 2 febbraio 2020, anticipazioni - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Il Segreto Trame: Ecco cosa vedremo oggi, 31 gennaio 2020, su Canale 5 - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Il Segreto: ecco cosa succede oggi, venerdì 31 gennaio 2020 -