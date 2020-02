Andrea Denver a Clizia al Grande Fratello Vip: “Non chiuderti con Paolo” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Clizia Incorvaia si confida con Andrea Denver del GF Vip, che le dà un consiglio su Paolo Ciavarro Stanotte c’è stato finalmente il tanto atteso confronto tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip. In questa occasione la ragazza gli ha detto di avere un altro uomo ad aspettarla fuori dalla casa più spiata dagli italiani. Ovviamente il figlio di Eleonora Giorgi non ha nascosto tutta la sua delusione per questa rivelazione. Ma non è finita qua perchè Clizia Incorvaia si è poi sfogata con Andrea Denver, raccontandogli di questo confronto. E a quel punto il giovane modello, dopo aver ascoltato attentamente le sue dichiarazioni, ha voluto darle un prezioso consiglio: “Clizia, secondo me, dovresti continuare questo bellissimo rapporto che hai costruito con Paolo in modo spontaneo, non chiuderti con lui…” E in effetti questa non è affatto ... lanostratv

