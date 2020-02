Vallo di Lauro, cenano in un ristorante e scappano senza pagare il conto (Di domenica 2 febbraio 2020) Una coppia di trentenni ha cenato in un ristorante del Vallo di Lauro, in provincia di Avellino, ma dopo aver speso un centinaio di euro, si sono allontanati senza pagare il conto. Sono stati però rintracciati e denunciati dai carabinieri: devono ora rispondere dal reato di insolvenza fraudolenta in concorso. fanpage

