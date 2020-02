Un posto al sole, imbarazzo sul set. Marina Tagliaferri: “Combinata grossa” (Di domenica 2 febbraio 2020) Anticipazioni Un posto al sole, l’attrice di Giulia Poggi: “L’ha combinata davvero grossa…” Da molti anni è tra i protagonisti di Un posto al sole, dove interpreta il ruolo del personaggio di Giulia Poggi. Trattasi dell’attrice Marina Tagliaferri, che in un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TvMia ha raccontato un episodio un po’ imbarazzante avvenuto sul set in passato, per ‘colpa’ di Bricca, la sua cagnolina. L’ho portata con me durante le riprese. Era ancora piccola, mi seguiva sul set da poco. Dovevo interpretare una scena seduta su una panchina e, durante la ripresa, è corsa da me e mi è saltata sulle gambe! ha raccontato a tal proposito, aggiungendo poi: “Siamo scoppiati a ridere tutti e abbiamo dovuto rigirare la scena”. Un posto al sole, anticipazioni: ... lanostratv

