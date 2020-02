Scossa di terremoto a Venezia: la causa è stata il brillamento di un ordigno bellico in mare (Di domenica 2 febbraio 2020) Rilevato dai sismografi il brillamento dell’ordigno bellico di Mestre Venezia, fatto esplodere in mare questo pomeriggio. La magnitudo è stata superiore a 1,5 della scala Richter. A rilevarla la stazione dell’Osservatorio di Geofisica e Oceanografia di Trieste. Si trattava di una bomba contenente un importante quantitativo di esplosivo.L'articolo Scossa di terremoto a Venezia: la causa è stata il brillamento di un ordigno bellico in mare Meteo Web. meteoweb.eu

SkyTG24 : Terremoto Calabria, scossa di magnitudo 2.8 nel Catanzarese - Agenzia_Ansa : #Terremoto: scossa di magnitudo 3.3 ad #Accumoli #ANSA - Agenzia_Ansa : Scossa di #terremoto di magnitudo 7.7 tra Cuba e Giamaica. Allerta tsunami nei Caraibi -