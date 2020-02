Sanremo 2020, Tosca racconta: “Pensavo di essere stata esclusa” (Di domenica 2 febbraio 2020) Tosca parla della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020: “Non ero tra i Big svelati” Grande attesa per il ritorno di Tosca in gara al Festival della canzone italiana di Sanremo, prima del quale, come per gli altri artisti, il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato il testo del brano “Ho amato tutto” e un’intervista di Tosca. Sulle pagine del settimanale appena citato, prima di Sanremo 2020 Tosca ha raccontato: I nomi del cast dei Big erano già usciti sui giornali e il mio non c’era, perciò avevo pensato: “Pazienza!”. Poi mi ha chiamata Amadeus per dirmi che c’ero anch’io nel cast e gli ho risposto: “Basta Fiorello, non è uno scherzo carino”. Ero convinta che fosse un’imitazione di Fiorello! “Amadeus insisteva, dunque gli ho chiesto di passarmi Fiorello” ha poi aggiunto. Festival di ... lanostratv

