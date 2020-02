Sampdoria Napoli, i convocati di Gattuso: tornano Koulibaly e Mertens (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Napoli ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro la Sampdoria: out Fabian Ruiz Gennaro Gattuso ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro la Sampdoria. tornano Koulibaly e Mertens mentre rimangono a casa Younes e Fabian Ruiz. I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

SuperSportTV : ?? Sassuolo ?? ?? Lazio ?? ?? Udinese ???? ?? Sampdoria ?? ?? Cagliari ?????? ?? Roma ?? ?? Parma ???? ?? Napoli ?? ?? Fiore… - sscnapoli : ?? #SampdoriaNapoli informazioni per la vendita biglietti settore ospiti ???? - sscnapoli : ?? #SampdoriaNapoli, arbitra La Penna di Roma ???? -