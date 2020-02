Prato | indagati altri 3 preti nell’inchiesta sugli abusi sessuali su due minori

Gli altri tre preti indagati per abusi sessuali a Prato : Gli elementi acquisiti negli interrogatori in corso nell’inchiesta per violenza sessuale di gruppo contro nove religiosi dell’ex associazione dei “Discepoli dell’Annunciazione” hanno spinto i magistrati ad allargare il campo dell’indagine: nelle prossime ore saranno iscritti nel registro degli indagati almeno altri tre sacerdoti. Attualmente gli indagati sono il fondatore dell’associazione, don Giglio ...