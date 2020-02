Pamela Anderson single dopo 12 giorni di matrimonio (Di domenica 2 febbraio 2020) Il matrimonio di Pamela Anderson? E’ durato solo 12 giorni Pamela Anderson è di nuovo single, dopo un matrimonio-lampo durato solo 12 giorni. Siamo ad anni luce di distanza dalle ‘Nove settimane e mezzo’ del film di Kim Basinger. Qui la passione con Jon Peters non è durata nemmeno due settimane. Un matrimonio celebrato in gran segreto e che si è invece concluso sotto i riflettori. Del resto, è inevitabile per una diva del calibro di Pamela Anderson, la star di Baywatch. Tuttavia, a sorprendere i fan è stata soprattutto la tempestività della rottura fra la Anderson e il produttore Peters. Solo qualche giorno prima del fatidico annuncio di quest’oggi, la coppia si era fatta scattare una foto in cui entrambi sembravano in perfetta sintonia. Spesso però non è tutto oro quel che luccica. E anche il matrimonio di Pamela Anderson si è rivelato ben diverso da quanto i ... nonsolo.tv

