“Non è possibile!”. Manuela Arcuri, lo scatto da bambina è assurdo. Il particolare non sfugge ai fan (Di domenica 2 febbraio 2020) Bellezza mediterranea e ideale di sensualità e passione, Manuela Arcuri resta una delle attrici più amate dagli italiani. L’ultima foto postata qualche ora fa è presa però dall’album dei ricordi. Lo scatto mostra l’attrice di Bagnomaria da bambina, un’immagine davvero tenera. «Io all’età di tre anni. Qui siamo al Lago di Canterno. Amo riguardare queste foto e mi rendo conto di quanto il tempo passi veloce… Ed è per questo che dobbiamo goderci ogni momento della nostra vita senza dimenticarci mai di sorridere. Ogni attimo è prezioso e merita di essere vissuto con l’entusiasmo di un bambino», recita la didascalia che fa da corredo alla foto molto bella. Manuela Arcuri ha conservato col tempo la stessa aria vispa e il medesimo sorriso. Continua dopo la foto Oltre tremila mi piace e decine di commenti. «Tuo figlio è uguale», ha scritto un’utente mettendo a paragone la Arcuri bambina e il ... caffeinamagazine

