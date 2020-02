Milan Verona 0-0 LIVE: si parte, grande entusiasmo a San Siro (Di domenica 2 febbraio 2020) Allo Stadio San Siro, la 22ª giornata di Serie A 2019/20 tra Milan e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Mario Labate, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro, Milan e Hellas Verona si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Verona 0-0 MOVIOLA 1′ Partiti – Verona in possesso di palla Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Milan Verona 0-0: risultato e tabellino Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Çalhanoglu, Bonaventura; Rebić, Rafael Leão. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Conti, Gabbia, Laxalt, Brescianini, Saelemaekers, Paquetá, D. Maldini. All.: Pioli. Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazović, Zaccagni, Verre, ... calcionews24

AntoVitiello : Milan in ritiro alla vigilia della sfida al Verona. Le immagini dei giocatori che arrivano in hotel @MilanNewsit… - AntoVitiello : Convocati #Milan per la sfida al Verona: assenti #Ibrahimovic #Kjaer #Krunic + Bennacer (squalifica) Prima convocaz… - GoalItalia : Anche un affaticamento a un polpaccio per Ibrahimovic, che dovrebbe saltare Milan-Verona ? -